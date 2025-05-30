Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen EuroLeague Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Yunan ekibi Panathinaikos'u, sonra da finalde Fransız takımı Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.

Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKIMI KABUL ETTİ

Şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşayan Bağdat Caddesi'nde yaşayan Fenerbahçe, bugün Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da yer aldı.

HEDİYE VERİLDİ

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.