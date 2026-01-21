Pendikspor, Uğur Uçar ile yola devam ediyor Pendikspor, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Göster Hızlı Özet Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Uçar yönetiminde, Pendikspor bu sezon 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde 4. sırada bulunuyor.

Ayrıca Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol yiyen takımlarından biri. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzattı. Başarılı teknik adam, 2026-2027 sezonunda da görevine devam edecek. Geçtiğimiz yıl mart ayında teknik direktörlük görevine getirilen genç çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibe geldiği günden bu yana sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. 4. SIRADA YER ALIYORLAR Uçar yönetiminde bu sezon 1. Lig'de güçlü bir grafik ortaya koyan Pendikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve ligde 4. sırada yer alıyor. EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN Öte yandan Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Eshspor Haberleri VakıfBank, Galatasaray karşısında zorlanmadı

Göztepe'nin transfer başarısı dikkat çekiyor

Paul Onuachu döndü! Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti