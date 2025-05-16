Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi
AA & Ensonhaber

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder ile karşılaştı.

Nuggets, rakibini 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

JOKIC, MAÇA DAMGA VURDU

Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi.

SON MAÇ 18 MAYIS'TA

Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı, 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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Emre Çalışkan
Editor