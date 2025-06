Devon Hall: Fiziksel kaldık ve bunun sonucunda galibiyete ulaştık

Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 94-76 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki ABD’li basketbolcusu Devon Hall, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"FİZİKSEL KALDIK VE BUNUN SONUCUNDA GALİBİYETE ULAŞTIK"

Beşiktaş’a karşı fiziksel kalarak sonuca ulaştıklarını belirten Devon Hall, şu sözleri kullandı:

"BASKETBOLDA VE HAYATTA HER ZAMAN BİR SONRAKİ HEDEFE SAYGI DUYMANIZ GEREKİYOR"

29 yaşındaki basketbolcu, sezon sonu yorgunluğunun olmasına rağmen motive olduklarını ve hedeflerine saygı duyduklarını söyledi. Şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade eden Hall, şu ifadeleri kullandı:

Bence basketbolda ve hayatta her zaman bir sonraki hedefe saygı duymanız gerekiyor. Her zaman bir sonraki maçı kazanmaya çalışmanız, bu şekilde oynamanız gerekiyor. Biz de şu an bunu yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.