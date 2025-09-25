Devon Hall: Sezona kupayla başlamak güzel

Fenerbahçe, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertlilerde Devon Hall, 23 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, 'en değerli oyuncu' ödülünün de sahibi oldu.

Hall, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA KALPTEN TEŞEKKÜRLER"

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Hall, şu şekilde konuştu:

Sezona kupayla ve galibiyetle başlamak tabii ki güzel. Taraftarlarımıza kalpten teşekkürler. Çok fazla tezahürat yaptılar. Teşekkür ederiz.

"KARŞIMIZDA ZORLU BİR RAKİP VARDI"

Beşiktaş hakkında da konuşan Devon Hall, şu ifadeleri kullandı: