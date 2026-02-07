Fatih Tekke'ye eşinden destek mesajı: Hoca sağlam dur...

Süper Lig'de bu akşam Samsunspor'la karşılaşacak Trabzonspor'da, Fatih Tekke'ye eşi Müge Tekke'den destek geldi.

Bir Trabzonspor sayfasının paylaşımına yorum yapan Müge Tekke, eşinin gece gündüz kulüp için çalıştığını vurguladı.

Tekke, eşinin emeklerinin karşılığını almaya başladığını dile getirdi.

EŞİNDEN DESTEK GELDİ: NE KADAR UĞRAŞTIĞINI BİZ BİLİYORUZ!

Şampiyonluk mücadelesine dikkat çeken Müge Tekke, Fatih Tekke’nin camiaya layık olmak için gösterdiği çabanın hem ailesi hem de sevenleri tarafından yakından bilindiğini ifade etti.

Müge Tekke sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Hoca sağlam dur. Neredeyse bir yıldır eve gelmiyorsun. Gece gündüz kulüpte çalışıyorsun. Hem de çok çalışıyorsun. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmadı. Üçüncüyüz, şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Seni Fatih Sultan Tekke yapan bu camiaya laik olmak için ne kadar uğraş verdiğini önce Allah sonra biz ailen biliyoruz. Sen kimsenin ne eline, ne avucuna, ne de cebine sığmazsın. Seni çok seviyoruz."