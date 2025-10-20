Dominique Malonga, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti Fenerbahçe, Dominique Malonga'nın sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiğini belirtti.

Göster Hızlı Özet Dominique Malonga, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüp, bu fesih sebepsiz olduğu için hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Malonga, sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yapmıştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi. FENERBAHÇE, HAKLARINI KULLANACAK Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu. 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Eshspor Haberleri Anadolu Efes, Karşıyaka deplasmanında kazandı

