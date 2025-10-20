Abone ol: Google News

Dominique Malonga, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçe, Dominique Malonga'nın sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiğini belirtti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 21:25
  • Dominique Malonga, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
  • Kulüp, bu fesih sebepsiz olduğu için hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
  • Malonga, sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.

FENERBAHÇE, HAKLARINI KULLANACAK

Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

