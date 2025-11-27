Abone ol: Google News

Emlak Konut, Kızılyıldız'a yenildi

Temsilcimiz Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Kızılyıldız'a 89-77 kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 23:51
  • Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kızılyıldız'a 89-77 yenildi.
  • Kızılyıldız, ilk çeyrekten itibaren üstünlüğünü korudu ve maçı kazandı.
  • Her iki takım da daha önce play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi Emlak Konut'u 89-77 mağlup etti.

Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 35-18 önde tamamlayan Kızılyıldız, devreye 53-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodu da 66-58'le galip geçen ev sahibi mücadeyi 89-77 kazandı.

İKİ TAKIM DA PLAY-OFF TURUNU GARANTİLEMİŞTİ

Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.

