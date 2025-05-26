Ergin Ataman: Fenerbahçe taraftarları bana ve anneme ağır küfürler etti

EuroLeague Dörtlü Final'inde Yunan derbisinde Olympiakos, Panathinaikos'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u dördüncü sırada bitirmelerinin ardından EuroLeague yönetimine bazı şikayetlerde bulundu.

"ALİ KOÇ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI"

Ergin Ataman, şunları dedi:

EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı.

"OTELİN İÇİNDE BANA KÜFREDİYORLAR"

Türk başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?