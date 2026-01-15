Abone ol: Google News

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Slovakya'yı devirdi

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Slovakya'yı 17-16 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 21:32
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Slovakya'yı devirdi
  • A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 17-16 mağlup etti.
  • Maçın ilk yarısını 6-5 geride kapatan takım, ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi.
  • Bu galibiyetle en iyi 12 takım arasına girerek şampiyonada ilerleme şansı elde etti.

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım, devreyi 6-5 geride tamamladı.

İkinci yarıda etkili bir mücadele sergileyen milli takım, karşılaşmayı 17-16 kazandı.

MİLLİLER EN İYİ 12 TAKIM ARASINDA

A Milli Erkek Sutopu Takımı, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamada mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.

Eshspor Haberleri