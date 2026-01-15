A Milli Erkek Sutopu Takımı, Slovakya'yı devirdi

- A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 17-16 mağlup etti.
- Maçın ilk yarısını 6-5 geride kapatan takım, ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi.
- Bu galibiyetle en iyi 12 takım arasına girerek şampiyonada ilerleme şansı elde etti.
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım, devreyi 6-5 geride tamamladı.
İkinci yarıda etkili bir mücadele sergileyen milli takım, karşılaşmayı 17-16 kazandı.
MİLLİLER EN İYİ 12 TAKIM ARASINDA
A Milli Erkek Sutopu Takımı, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamada mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.