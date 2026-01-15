Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Olympiakos'a set vermedi

Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 20:56

  • Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Olympiakos'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynandı ve 73 dakika sürdü.
  • Setler 25-18, 25-15 ve 25-19 olarak sonuçlandı.

Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Eczacıbaşı oldu.

73 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Smrek, Maglio)

Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Coneo (Artakianou, Sampati, Abderrahim, Ilıopoulou, Emmanouilidou, Oikonomidou, Dimitriou)

Setler: 25-18, 25-15, 25-19

Süre: 25, 22, 26 (73 dakika)

