Eczacıbaşı, Olympiakos'a set vermedi

Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Eczacıbaşı oldu.
73 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Wojciech Maroszek (Polonya)
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Smrek, Maglio)
Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Coneo (Artakianou, Sampati, Abderrahim, Ilıopoulou, Emmanouilidou, Oikonomidou, Dimitriou)
Setler: 25-18, 25-15, 25-19
Süre: 25, 22, 26 (73 dakika)