Ergin Ataman’a küfür eden Maccabi taraftarına sembolik para cezası

EuroLeague'de geçen hafta İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta Başantrenör ve A Milli Takım koçu Ergin Ataman, Tel Aviv’de oynanan maç öncesinde ağır hakaretlere ve küfürlü tezahüratlara maruz kalmıştı.

Maç öncesi 300’den fazla İsrailli taraftar, takım otobüsünü salon girişinde bekleyerek Ataman’a sözlü saldırıda bulunmuştu.

Öte yandan maç boyunca tribünlerin hedefinde yer alan Ataman EuroLeague'in bu duruma güçlü bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini dile getirmişti.

ERGİN ATAMAN'A SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNMUŞLARDI

Konuyla ilgili sert bir yaptırım beklenirken EuroLeague'den İsraillileri üzmeyecek bir karar çıktı.

Buna göre EuroLeague, Maccabi Tel Aviv'e sadece 12 bin euro para cezası verildi.

EuroLeague organizasyonundan yapılan açıklamada, "Maccabi Rapyd, Panathinaikos ile oynanan maç sırasında taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin euro para cezasına çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

"BU BASKETBOL DEĞİL!"

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki göstermişti.

Ataman, mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu, işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.