Galatasaray, ocak ayında 7 maça çıktı!

Galatasaray, yoğun geçen ocak ayı fikstürünü tamamladı.

Sarı-kırmızılılar bu dönemde 4 kulvarda mücadele etti ve toplam 7 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Kupa'da 2 ve Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, 2 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU PLAY-OFF TURUNA KALDI

Galatasaray, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçını oynadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalırken, İngiliz temsilcisi Manchester City'ye ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamladı ve son 16 turu için Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off oynayacak.

LİGDE 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Süper Lig'de bu ay oynadığı 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İkinci yarının ilk maçında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü ise 3-1'lik skorla yendi.

SÜPER KUPA'DA FİNALDE KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Kupa'da ise istediğini alamadı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan yarı final mücadelesinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca ocak ayında Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 yendi.

ŞUBAT AYINDA EN AZ 7 MAÇ OYNAYACAK

Galatasaray'ı ocak ayından sonra şubat ayında da yoğun bir fikstür bekliyor.

Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu dönemde 3 kulvarda maçlara çıkacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, şubat ayında Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 2 ve Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 7 karşılaşma oynayacak.

Galatasaray ligde Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynayacak, Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor ile maç yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus veya Atletico Madrid ile 2 kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Alanyaspor maçının programı daha açıklanmadı.

Fikstüre göre Galatasaray'ın bu müsabakayı da şubat ayında oynama durumu bulunuyor.