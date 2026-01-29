- Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu.
- Bahçeşehir Koleji, Flynn'in Türk vatandaşlığına geçtiğini duyurdu.
- Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak yer alması bekleniyor.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.
Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.
"ARTIK TÜRK VATANDAŞI"
Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.
Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.