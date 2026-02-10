Ergin Ataman'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın acı günü...

Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi.

Gülten Ataman'ın cenazesi, çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ANNESİNİ KAYBETTİ

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Bak, sosyal hesabındaki paylaşımında, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.