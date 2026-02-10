Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı istatistik: Göreve geldiğinden beri kazanamadı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Kötü gidişatı durduramayan Kasımpaşa, Belözoğlu yönetiminde düşme hattına kadar indi.

DÜŞME HATTINA KADAR İNDİLER

Ortaya ise görenlere 'Bu nasıl istatistik?' dedirtecek bir tablo çıktı.

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde en kötü dönemini yaşarken, maç kazanamama rekoru kırıyor.

Son 3 maçını da kaybeden Kasımpaşa'ya ara transferde alınan yeni futbolcular da çare olamadı.

Emre Belözoğlu göreve başlar başlamaz ilk olarak Kocaelispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Ardından kendi sahasında Gençlerbirliği maçından da aynı skorla ayrılan Kasımpaşa, peşinden Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

GELDİĞİNDEN BERİ TEK GALİBİYETİ YOK

Kendi sahasında Antalyaspor'la da 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, son 3 maçını da kaybetti.

Trabzonspor'a 2-1, Samsunspor'a 1-0, Gaziantep FK'ya da 2-1 yenildi.

Kasımpaşa böylece 21 maçta 16 puanla 16. sıraya, yani düşme hattına indi.

İşte Belözoğlu'nun Kasımpaşa karnesi...

0-0 Kocaelispor

0-0 Gençlerbirliği

0-3 Galatasaray

0-0 Antalyaspor

1-2 Trabzonspor

0-1 Samsunspor

1-2 Gaziantep FK