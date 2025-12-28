Erokspor, Karşıyaka'ya şans tanımadı

- Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Karşıyaka'yı 97-94 mağlup etti.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip bu zorlu mücadeleden galip ayrıldı.
- Erokspor'un önemli oyuncuları arasında Cornelie 26 ve Egehan Arna 23 sayı ile dikkat çekti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Erokspor ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 97-94'lük skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
Erokspor: Pangos 9, Simmons 11, Cornelie 26, Egehan Arna 23, Love 8, Crawford 6, Erten Gazi, Galloway 11, Thurman, Metehan Akyel 1, Ahmet Düverioğlu 2
Karşıyaka: Young 12, Samet Geyik 21, Manning 8, Alston 6, Moody 18, Sokolowski 9, Serkan Menteşe 2, Gordic 4, Bishop 9, Ege Özçelik, Mert Celep 5
1. Periyot: 20-23
Devre: 46-41
3. Periyot: 70-61
Beş faulle çıkan: 32.19 Ahmet Düverioğlu (Erokspor)