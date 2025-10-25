Esenler Erokspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

- Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 83-65 yendi.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve en skorer oyuncu Erokspor'dan Crawford oldu.
- Erokspor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi ve galibiyeti kazandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 83-65'lik skorla konuk takım Esenler Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Kenan Sipahi 9, Mitchell 13, Cavanaugh 8, Williams 6, Koprivica 4, Furkan Haltalı, Ponitka 8, İsmet Akpınar, Göktuğ Baş, Hale 3
Esenler Erokspor: Crawford 26, Galloway 7, Simmons 6, Egehan Arna 3, Cornelie 7, Pangos 5, Thomas Akyazılı 3, Thurman 8, Love 9, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 7
1. Periyot: 13-21
Devre: 29-50
3. Periyot: 53-60