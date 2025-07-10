Esenler Erokspor'un yeni başantrenörü Ufuk Sarıca oldu

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'da, başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Türk basketbolunun efsane isimlerinden, deneyimi ve liderliğiyle sayısız başarıya imza atmış Sayın Ufuk Sarıca, yeni sezonda Esenler Erokspor Basketbol Takımı'mızın başantrenörlük görevini üstlenecektir.
SON OLARAK KARŞIYAKA'DA GÖREV ALDI
Ufuk Sarıca, son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başantrenörlüğünü yapıyordu.