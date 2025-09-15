Abone ol: Google News

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 01:35
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

ERGİN ATAMAN TURNUVANIN EN İYİSİ

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman önemli bir ödüle layık görüldü. Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, finale de yenilgisiz olarak geldi.

