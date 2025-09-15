Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçildi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.

Arena Riga'daki oynanan finalinin ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak Avrupa ikincisi olan milli takımın basketbolcularına ve Başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları takdim edildi.

Daha sonra ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Almanya'nın oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları verildi.

ALPEREN ŞENGÜN, TURNUVANIN "EN İYİ 5"İNDE

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

En iyi 5'te Alperen Şengün'ün yanı sıra Almanya'dan Dennis Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic yer aldı.

DENNİS SCHRÖDER, MVP OLDU

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Almanya'dan Dennis Schröder kazandı.

Final maçında 16 sayıyla oynayan Schröder, şampiyonada forma giydiği 9 maçta ise 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

EUROBASKET'İN EN İYİ TAKIMI

Alperen Şengün: Türkiye

Franz Wagner: Almanya

Dennis Schröder: Almanya

Giannis Antetokounmpo: Yunanistan

Luka Doncic: Slovenya