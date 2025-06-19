EuroCup'ta 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı

Basketbolda EuroCup 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, EuroCup'ta yeni sezonda yer alacak takımlar ile maç takvimi onaylandı.
EuroCup'ta yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 28 Nisan veya 1 Mayıs 2026'da belli olacak.
YER ALACAK TAKIMLAR
Türkiye'den Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin mücadele edceği ligde yeni sezonda yer alacak takımlar şöyle:
Lietkabelis Panevezys, Aris Midea, Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa, Beşiktaş, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija, Cosea JL Bourg-en-Bresse, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Bank Yahav, Londra Lions, Neptunas Klaipeda, NINERS Chemnitz, Panionios, oranpharm Ulm, Slask Wroclaw, Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer, Veolia Towers.