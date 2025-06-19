EuroCup'ta 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı EuroCup'ta yeni sezonda yer alacak takımlar ile maç takvimi onaylandı. Organizasyonda Türkiye'den Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji yer alacak.