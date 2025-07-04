EuroCup'ta gruplar belli oldu

Basketbol EuroCup'ta 2025-2026 sezonu grup kuraları çekildi.

İspanya'nın Barselona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleşen kura çekimine göre, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Beşiktaş ile Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

20 TAKIM MÜCADELE EDİYOR

Turnuvada 20 takım yer alacak.

Onar takımla oynanacak gruplarda ilk 2'ye giren ekipler, doğrudan çeyrek finale çıkacak.

Üç ila altıncı sırada olacak takımlar ise sekizli final oynayacak.

Turu geçen ekipler çeyrek finalist olacak.

EUROCUP'TA GRUPLAR

A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Yahav (İsrail), Manresa (İspanya), Cluj-Napoca (Romanya), Umana Reyer (İtalya), Aris (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Veolia Towers (Almanya), Slask (Polonya).

B Grubu: Beşiktaş, Türk Telekom, Bourg (Fransa), Ulm (Almanya), Buducnost (Karadağ), Panionios (Yunanistan), Lietkabelis (Litvanya), Trento (İtalya), Niners Chemnitz (Almanya), London Lions (İngiltere).