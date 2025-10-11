Abone ol: Google News

Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Sasha Vezenkov oldu

Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov oldu.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 17:17
Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

15. KEZ HAFTANIN MVP'Sİ SEÇİLDİ

Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu, Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu.

