EuroLeague'de 37. haftanın ardından!

EuroLeague'de 37. hafta, dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Fenerbahçe evinde Real Madrid ile karşılaşırken parkeden 74-69'luk skorla mağlup ayrıldı.

Son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, 14. yenilgisini aldı.

Jasikevicius'un öğrencileri normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantiledi ve play-off'lara adını yazdırdı.

EFES GALİP GELDİ

Anadolu Efes ise Saraybosna'da karşılaştığı Dubai Basketbol'u 85-69 yendi ve ligde 12. galibiyetini elde etti.

PANATHINAIKOS YENİLDİ

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Valencia Basket'e kaybetti.

Ligde 25 galibiyet, 12 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunan Olympiakos ile 24 galibiyeti olan Valencia Basket ve 23 galibiyetli Real Madrid de play-off'ları garantileyen takımlar oldu.

35. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Hapoel Tel Aviv: 85 - Olympiakos:89

Fenerbahçe: 69 - Real Madrid: 74

Olimpia Milano: 84 - Bayern Münih: 94

Valencia Basket: 102 - Panathinaikos: 84

Paris Basketbol: 113 - Maccabi Tel Aviv: 80

AS Monaco: 93 - Barcelona: 86

Dubai Basketbol: 69 - Anadolu Efes: 85

Partizan: 74 - Zalgiris Kaunas: 83

Virtus Bologna: 72 - Baskonia: 85

ASVEL: 93 - Kızılyıldız: 106