EuroLeague'de 37. haftanın MVP'si Justin Robinson seçildi

EuroLeague'de 37. haftanın en değerli oyuncusu, Fransız ekibi Paris Basketbol'un ABD'li basketbolcusu Justin Robinson oldu.
Paris Basketbol'un evinde Maccabi Tel Aviv'i 113-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Justin Robinson, haftanın MVP'si seçildi.
Robinson, müsabakada 25 sayı, 6 asist, 2 top çalmayla oynadı ve 35 verimlilik puanı aldı.
İLK KEZ MVP OLDU
28 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si ödülünü kazandı.
