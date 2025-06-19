EuroLeague'de beklenen değişiklikler resmileşti

EuroLeague'de beklenen değişiklik gerçekleşti.

EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, turnuva gelecek sezon 20 takımla oynanacak.

Böylelikle EuroLeague, tarihinde ilk kez 20 takımla oynanacak.

İLK KEZ 20 TAKIMLA OYNANACAK

EuroLeague'in açıklamasında, "Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague'de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor." denildi.

Gelecek sezon EuroLeague'de Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, mücadele edecek.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI KALDIRILDI

EuroLeague'de yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

Diğer yandan yapılan açıklamada, 2025-26 sezonundan itibaren Final Four'da üçüncülük maçının kaldırıldığını açıklandı.

İşte EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar:

Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes

Monaco

Baskonia

Kızılyıldız

Dubai Basketbol

Emporio Armani Milano

Barcelona

Bayern Münih

Hapoel Tel Aviv

ASVEL

Maccabi Tel Aviv

Olympiacos

Panathinaikos

Paris

Partizan

Real Madrid

Valencia

Bologna

Zalgiris Kaunas