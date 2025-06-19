EuroLeague'de beklenen değişiklikler resmileşti

EuroLeague'de beklenen değişiklik gerçekleşti.
EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, turnuva gelecek sezon 20 takımla oynanacak.
Böylelikle EuroLeague, tarihinde ilk kez 20 takımla oynanacak.
İLK KEZ 20 TAKIMLA OYNANACAK
EuroLeague'in açıklamasında, "Tarihte ilk kez 20 takım EuroLeague'de zafer için mücadele edecek. Avrupa basketbolunda heyecan verici yeni bir dönem başlıyor." denildi.
Gelecek sezon EuroLeague'de Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, mücadele edecek.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI KALDIRILDI
EuroLeague'de yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.
Diğer yandan yapılan açıklamada, 2025-26 sezonundan itibaren Final Four'da üçüncülük maçının kaldırıldığını açıklandı.
İşte EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar:
Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes
Monaco
Baskonia
Kızılyıldız
Dubai Basketbol
Emporio Armani Milano
Barcelona
Bayern Münih
Hapoel Tel Aviv
ASVEL
Maccabi Tel Aviv
Olympiacos
Panathinaikos
Paris
Partizan
Real Madrid
Valencia
Bologna
Zalgiris Kaunas