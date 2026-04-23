EuroLeague'de play-off için son bilet sahibini bulacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) play-off'a kalan son takımı belirleyecek play-in müsabakasında, yarın Fransız ekibi Monaco ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşılaşacak.
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
KAZANAN OLYMPIAKOS'LA KARŞILAŞACAK
Play-in ilk maçlarında Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 87-79 kaybeden Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında arayacak.
Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği müsabakada 80-72 yendi ve Monaco ile play-off'a kalacak son takım olmak için mücadele edecek.
Monaco-Barcelona maçının galibi, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos - Monaco/Barcelona
Fenerbahçe - Zalgiris
Real Madrid - Hapoel IBI
Valencia Basket - Panathinaikos