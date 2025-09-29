EuroLeague'de şampiyonluk rekoru Real Madrid'de

2025-2026 sezonu mücadelesinin yarın başlayacağı EuroLeague'de Real Madrid, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

İspanya temsilcisi, 1958'den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.

EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te de zirvede yer aldı.

CSKA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla EuroLeague'in en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da da kupayı müzesine götürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Rus takımları, 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edildi. Rusya ekipleri, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'in ardından bu sezon da organizasyonda mücadele edemeyecek.

PANATHINAIKOS KUPAYI 7 KEZ KAZANDI

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.

Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İki sezondan bu yana Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi, 2001 yılında Suprolig adıyla oynanan organizasyonun finalinde İsrail'in Maccabi takımına 81-67 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Maccabi'nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Varese de 5 şampiyonluk yaşadı.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞAMPİYON

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ikişer şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde 2017 ve 2025'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.