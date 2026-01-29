Fenerbahçe, Anadolu Efes'i farklı geçti

- Fenerbahçe, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 79-62 yendi.
- Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe, Türk derbisinde galip gelen taraf oldu.
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de Türk derbisi heyecanı yaşandı.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe ile Pablo Laso'nun çalıştırdığı Anadolu Efes, EuroLeague'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-62'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
