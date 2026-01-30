Hatayspor kadrosunu iki isimle güçlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde küme düşme hattında yer alan bordo-beyazlılar, 2 oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.

YUNUS VE YILMAZ KADROYA KATILDI

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımlarda, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Azrak ve aynı yaştaki santrafor Yılmaz Cin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.