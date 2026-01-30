Hatayspor kadrosunu iki isimle güçlendirdi

- Hatayspor, Yunus Azrak ve Yılmaz Cin ile sözleşme imzaladı.
- Takım, ligdeki durumu iyileştirmek için bu transferleri gerçekleştirdi.
- Her iki oyuncu da 17 yaşında ve genç yetenek olarak görülüyor.
1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ligde küme düşme hattında yer alan bordo-beyazlılar, 2 oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.
YUNUS VE YILMAZ KADROYA KATILDI
Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımlarda, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Azrak ve aynı yaştaki santrafor Yılmaz Cin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.