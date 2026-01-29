Amed Sportif Faaliyetler, Syrota ve Dimitrov'u transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Oleksandr Syrota." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 8 maçta görev yaptı.

DIMITROV DA TRANSFER EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u da kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov, Bodrumspor'dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.