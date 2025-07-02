Fenerbahçe ayrılan Marko Guduric, EA7 Emporio Armani Milan'a gitti

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sırp basketbolcunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

"MUTLUYUM HEYECANLIYIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guduric, şu ifadeler kullanıldı:

Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu hakkında sadece mükemmel şeyler duyduğum efsanevi, iyi organize olmuş bir kulüpte yapabilecek olmaktan dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Milan formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şeyler inşa etmek için sabırsızlanıyorum.