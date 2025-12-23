Fenerbahçe, Barcelona'yı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 18. haftasında Barcelona'yı 72-71 mağlup etti.
- Taraftar desteğiyle toparlanan Fenerbahçe, son dakikalarda öne geçerek maçı kazandı.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, 17. maçında 11. galibiyetini alırken, Barcelona 6. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-71'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de çıktığı 17. maçta 11. galibiyetini aldı. Barcelona ise 6. yenilgisini yaşadı.
FENERBAHÇE, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ
Karşılaşmanın başında Punter ile skor üreten Barcelona, 4. dakikayı 9-4 önde geçti.
Savunmasını sertleştiren ve 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 8. dakikada skoru 11-9'a getirdi.
Kalan bölümde 2 kez basket bulan Barcelona'ya 6-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.
FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İkinci periyotta milli basketbolcu Tarık Biberovic sahneye çıktı.
Fenerbahçe, Tarık'ın kaydettiği 13 sayıyla 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25.
Son 2,5 dakikada toparlanarak 8 sayı kaydeden Barcelona, buna karşın sarı-lacivertlilerin skor üretmesine izin vermedi.
Fenerbahçe, soyunma odasına 35-33 üstün gitti.
SARI-LACİVERTLİLER, SON BÖLÜME ÖNDE GİRDİ
Üçüncü çeyrek, başa baş bir mücadeleye sahne oldu.
İkinci periyodun son 2,5 dakikasında ortaya koyduğu performansı bu çeyreğe de taşıyan Barcelona, Brizuela'nın dış atışıyla 29. dakikada öne geçti: 48-50.
Kalan sürede Melli ve Horton Tucker ile sayılar bulan Fenerbahçe, son bölüme 53-52 önde girdi.
FENERBAHÇE, GALİP GELDİ
Dördüncü ve son periyotta Brizuela ile üst üste kritik basketler bulan Barcelona, 35. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 59-64.
Basit top kayıpları yapmasına rağmen taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlanan Fenerbahçe, 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda bulduğu basketlerle 38. dakikada skoru lehine çevirdi: 67-66.
Son 2 dakika 14 saniyede büyük bir heyecan yaşandı.
Sarı-lacivertli ekip, bitime 10 saniye kala Baldwin'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 72-71 öne geçti.
Barcelona son hücum fırsatını Punter ile değerlendiremedi ve Fenerbahçe, karşılaşmayı 72-71 kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe: Horton Tucker 16, Hall 11, Tarık Biberovic 16, Melli 6, Birch 6, Bacot, Metecan Birsen, Baldwin 15, Boston, Colson 2
Barcelona: Punter 20, Satoransky, Cale 4, Norris 11, Vesely 8, Marcos 3, Brizuela 19, Hernangomez 4, Laprovittola 2, Parra
1. Periyot: 17-13
Devre: 35-33
3. Periyot: 53-52