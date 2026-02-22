ABD ile İran arasındaki müzakereler perşembe günü devam edecek

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasındaki nükleer anlaşmazlığı Orta Doğu'da gerilimi giderek yükseltirken önemli bir duyuru geldi.

Daha önce iki defa gerçekleştirilen nükleer başlıklı açıklamaların devam edeceği açıklandı.

MÜZAKERELER PERŞEMBE GÜNÜ CENEVRE'DE

Söz konusu açıklama, Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi tarafından yapıldı.

El-Busaidi, İran ile ABD arasındaki nükleer başlıklı müzakerelerin üçüncü turunun 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini söyledi.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Duyurunun hemen ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Süreç hakkında konuşan İran Lideri, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakereler, karşılıklı somut tekliflerin sunulmasını kapsamış ve cesaret verici sinyaller vermiştir.

Bununla birlikte, ABD'nin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı tüm gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız." dedi.

ABD, ORTA DOĞU'YA SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERDİ

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

KATAR'DAKİ ASKERİ ÜS TAHLİYE EDİLDİ

ABD'li yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd üssünden yüzlerce askerin tahliye edildiğini aktardı.

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

"KISITLI BİR SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin "İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.

ABD BASINININ İDDİASI DOĞRULANDI

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Washington yönetiminin cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yeni bir tur için masaya oturabileceğini aktarmıştı.

Axios’a konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD’li yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre’de buluşmaya hazır" ifadelerine yer vermişti.