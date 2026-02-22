Kayseri'de taktığı çeyrek altın geri gelmeyen adam icra yoluyla altını tahsil etti

Kayseri’de akraba düğününde takılan çeyrek altın, yıllar sonra icra dosyasına konu oldu.

İddiaya göre bir vatandaş, geçmişte bir yakınının düğününde çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğününde aynı akrabasının ne katıldığını ne de takı gönderdiğini görünce durumu hukuki sürece taşıdı.

Vatandaş, düğün takısının toplumsal teamül gereği karşılıklılık içerdiğini öne sürerek, takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talebiyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

Ödeme emrinde, geçmişte takılan altının bugünkü değeri hesaplanarak alacak kalemi oluşturuldu.

İTİRAZ EDİLMEDİ, BORÇ KESİNLEŞTİ

Dosyada kritik aşama, borçluya tebliğ edilen ödeme emrine yasal sürede itiraz edilmemesi oldu.

İtiraz gelmeyince takip kesinleşti. İcra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi. Böylece düğünde takılan çeyrek altın, hukuki yolla geri alınmış oldu.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Konunun sosyal medyaya yansımasıyla tartışma aldı başını yürüdü, bir kesim düğünde takılan altınların hediye statüsünde olduğunu savunarak, takının karşılıksız verildiği, geri istenemeyeceği savunurken, bir kesim ise bunun karşılıklı bir sosyal borç olduğunu dile getirerek, takıların teamül gereği iade edilmek üzere takıldığı, dolayısıyla karşılıklılık doğurduğu savunuyor.