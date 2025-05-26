Fenerbahçe basketbolcuları EuroLeague şampiyonluğunu değerlendirdi

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen EuroLeague Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

Kupa töreninden sonra kaptan Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Wade Baldwin, Sertaç Şanlı, Bozie Colson ve Tarık Biberovic, basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİR KERE DAHA İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİZ"

Takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı jest yaparak Marko Guduric'e kaldırtması ve yaşadıkları şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

Sonuçta Marko da bizim ikinci kaptanımız. Onun kaldırması bence daha anlamlıydı. O daha çok hak ediyordu. Ben de böyle karar aldım. Sonuçta biz bir aileyiz, bir takımız, gerçekten kimin kupayı kaldırdığı önemli değil. Muhteşem bir başarı. Gurur duyuyorum tüm takım arkadaşlarımla. Camiamıza, taraftarımıza, ülkemize armağan olsun. Fenerbahçe her zaman dünyanın en büyük kulübü olduğunu kanıtlıyor. Bazı şampiyon takımların kutlaması varmış ama bence bizim kutlamamız bugün hepsinin önüne geçti. İstanbul'a dönünce herkes kutlama nasıl yapılır onu görecek. Çünkü biz dimdik duran bir takımız. Hiç kimsenin önünde eğilmeyen bir takımız. Bir kere daha iyi ki Fenerbahçeliyiz.

"ÇOK MUTLUYUM"

Tarık Biberovic, Fenerbahçe ile hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Fenerbahçe'ye 2017'de transfer olduğunu hatırlatan Tarık, şunları dedi:

Ben geldiğimde Fenerbahçe ilk şampiyonluğunu almıştı. Bana şampiyonluk fotoğrafını, videolarını gösterdiler. Dedim ki 'Bunu yaşamadan, bunu görmeden, buradan gitmek istemiyorum.' Allah da bana nasip etti. Çok mutluyum. Şampiyonluk kutlamalarında bayrağı yüksek ihtimalle ben taşırım, bunu istiyorum.

"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Fenerbahçe'nin diğer milli oyuncusu Sertaç Şanlı ise inanılmaz bir duygu yaşadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

Avrupa şampiyonuyuz. Bunun üstüne kimse hiçbir şey söyleyemez, kimse bunu elimizden alamaz. Gerçekten herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık. Herkes sonuna kadar hak etti. Burası bizim için Ataşehir gibi oldu. Gerçekten burada, Türkiye'de bizi sonuna kadar destekleyen herkesin yüreğine sağlık, dualarına sağlık. Herkes bütün taraftar başta olmak üzere bütün camia, bütün kulüp bu kupayı sonuna kadar hak etti. Herkesi tebrik ediyorum.

C.J. MCCOLLUM SÜRPRİZİ

NBA yıldızlarından New Orleans Pelicans'ın formasını giyen C.J. McCollum, Fenerbahçe soyunma odasına girdi.

Fenerbahçe forması giyen ağabeyi Errick McCollum'u desteklemek için Abu Dabi'ye gelen C.J. McCollum, "Türk taraftarlar sizleri seviyorum. 22 yaşımdan beri Türkiye'ye geliyorum. Burada olup şampiyonluğunuzu görebildiğim için çok mutluyum. İstanbul'a geri gelmek için sabırsızlanıyorum." diyerek sarı-lacivertli taraftarları tebrik etti.

C.J. McCollum, Marko Guduric'i de sarılarak kutladı. Guduric de C.J. McCollum'a teşekkür ederken gelecek sezonki durumuyla ilgili gelen soruya "Fenerbahçe'de kalır mıyım bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi kutlayalım daha sonra bunun hakkında konuşuruz." cevabını verdi.

"HERKES ŞAMPİYON OLMAK İSTEDİ"

Fenerbahçe ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Wade Baldwin, "takım kimyasına" vurgu yaptı.

Harika bir takım olduklarını dile getiren Baldwin, şunları dedi:

Hepimiz bugün ve bu sene boyunca elimizden gelen en iyi şekilde katkı verdik. Çok fazla fedakarlık yaptık ve bu akşam şampiyon olduk. Takımın kimyası çok iyiydi. Herkes elinden gelenin en iyisi olmaya çalıştı. Herkeste pozitif bir hava vardı. Herkes şampiyon olmak istedi herkes bu kupayı kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Bunu tüm sene gösterdik. Ben, Guduric, Hall, Avrupa Ligi'ndeki en iyi gardlarız. Bu da bize iyi hissettiriyor.

"BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson, çok mutlu olduğunu aktararak şunları dedi:

Şampiyonuz. Fenerbahçe şampiyon. Çok iyi bir his ve çok mutluyuz. Sezonda iniş ve çıkışlarımız oldu. Sonunda buraya ulaştığımız için mutluyuz. Efsaneyiz ve bu çok iyi bir his. İstanbul'da taraftarlarımızı görmek heyecan verici olacak ve beraber kutlayacağız.

"KUPAYI EVİMİZE GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Fenerbahçe'de 5. yılında Avrupa şampiyonu olan Dyshawn Pierre ise şu ifadeleri kullandı: