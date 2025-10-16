Fenerbahçe, Bayern Münih'i eli boş gönderdi

EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırladı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 88-73'lük skorla kazanmayı başardı.

3 maçın ardından galip gelmeyi başaran Fenerbahçe'de 15 sayıyla Mikael Jantunen, en skorer isim olurken Scottie Wilbekin 14 ve Wade Baldwin 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe, 2. galibiyetini elde ettiği EuroLeague'deki sıradaki maçında bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olacak.

3. mağlubiyetini alan Bayern Münih ise Olympiakos deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE: 88 - BAYERN MÜNİH: 73

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya)

Fenerbahçe: Wilbekin 14, Hall 10, Colson 7, Jantunen 15, Birch, Metecan Birsen 6, Baldwin 13, Melli 4, Biberovic 6, Onuralp Bitim 2, Zagars 8, Melih Mahmutoğlu 3

Bayern Münih: Baldwin 11, Rathan-Meyes, Mike 13, Lucic 10, Kratzer, Da Silva, Giffey 4, Jessup 7, Obst 13, Hollatz, Gabriel 13, McCormack 2

1. Periyot: 14-20

Devre: 37-32

3. Periyot: 62-46

Beş faulle çıkan: 25.07 Onuralp Bitim (Fenerbahçe)