Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 16:48
  • Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 9. haftasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.
  • Ziraat Bankkart, setleri 14-25, 29-31 ve 22-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Altekma ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

94 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 14-25, 29-31, 22-25

Süre: 94 dakika

