Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi

- Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 9. haftasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.
- Ziraat Bankkart, setleri 14-25, 29-31 ve 22-25 kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Altekma ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
94 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Setler: 14-25, 29-31, 22-25
Süre: 94 dakika