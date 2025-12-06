Abone ol: Google News

Spor Toto, Galatasaray deplasmanında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 16:40
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Spor Toto'nun set galibiyetleri 25-19, 22-25, 24-26 ve 16-25 skorlarıyla gerçekleşti.

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Spor Toto oldu.

121 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray: Ahmet Tümer, Wright, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Arslan Ekşi, Jaeschke, Alonso)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Doğukan Yaltıraklı, Melih Sıratca)

Setler: 25-19, 24-26, 22-25, 16-25

Süre: 121 dakika (27, 38, 28, 28)

