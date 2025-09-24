Bakan Bak ile başkanlar Adalı ve Saran derbiyi birlikte izledi!

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Müsabaka öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salona geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da derbiyi izlemek için salondaki yerini aldı.

Bakan Bak, başkanlar Saran ve Adalı'nın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Harun Erdenay protokol tribününde 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını takip etti.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nden eski ve yeni yöneticiler de saha kenarında yer aldı.

İLK PERİYOTTA İKİNCİ UYARI

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlıları karşı karşıya getiren kupa maçında taraftarlara üst üste uyarılar yapıldı.

Hava atışının ardından yapılan ilk hücum sonrası, salonda ses bombası atılırken hakem Emin Moğulkoç'un talebi sonrası, taraftarlara uyarı yapıldı.

İlk periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala, üst üste ses bombaları yankılanırken tekrar uyarı yapılmasına sebep oldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Maçın bitimine 5 dakika kala hakemler üçüncü anonsu yaptırıp soyunma odasına gittiler.

Daha sonra ise oyuncular sahaya geri döndü ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.