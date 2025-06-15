Fenerbahçe - Beşiktaş final serisinde deplasman seyircisi olmayacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçlarda, deplasman seyircisi yer almayacak.
Kulüplerden alınan bilgiye göre, lig kurulunun sezon içerisinde aldığı deplasman yasağı kararının play-off final serisinde de devam edeceği öğrenildi.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ OLMAYACAK
Final serisinde sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanı sıra siyah-beyazlı ekibe ev sahipliği yapacak Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.
İLK MAÇ 17 HAZİRAN'DA
Play-off final serisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasındaki ilk maç, 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış