Fenerbahçe, Casademont Zaragoza'yı yendi liderliği garantiledi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe ile İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 69-67'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Temsilcimiz bu sonuçla liderliği garantiledi.

Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

EN SKORER İSİM MEESSEMAN OLDU

Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

YÖNETİM DESTEK OLDU

Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Fenerbahçe: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1

Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-34

3. Periyot: 53-53