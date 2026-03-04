Abone ol: Google News

Como ile Inter, İtalya Kupası'nda golsüz berabere kaldı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Como'nun Inter'i konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Como, Inter'i konuk etti.

FİNAL BİLETİ RÖVANŞA KALDI

Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 58 dakika sahada kaldı.

Müsabakanın rövanşı, 22 Nisan Çarşamba günü Giuseppe Meazza'da oynanacak.

Turu geçen takım, Lazio - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

İtalya Kupası'nda final maçı, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

