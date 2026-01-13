Fenerbahçe, Chris Silva'nın son durumunu açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Gabonlu oyuncu Chris Silva'nın kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Chris Silva'nın bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun sponsor hastanemizde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.