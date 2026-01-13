Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini bitiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den müjdeli haber geldi.

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad’da forma giyen N’golo Kante transferinde sona yaklaştı.

34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai’de bulunuyor.

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Kante’nin Avrupa’ya geri dönmek istediği ve sarı-lacivertli takıma transferi için fedakarlığa hazır olduğu ifade edilirken, yapılacak olan son görüşmelerden sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp, N'Golo Kante transferinin bittiğini söyledi.

Hakan Bilal Kutlualp yaptığı paylaşımda "Yönetimimiz zaten bitirdi alıp gelecek biz iyi dileklerde bulunup pozitif enerji koyalım" ifadelerini kullandı.

2023'TE AL-ITTIHAD'A TRANSFER OLDU

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al Ittihad'a transfer olmuştu.

Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.