Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague 26. hafta maçında Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 18'e çıkardı.
- Barcelona ise bu yenilgiyle sezonun 10. mağlubiyetini aldı.
EuroLeague'nin 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'nın Barcelona ekibine konuk oldu.
Fenerbahçe, mücadeleyi 82-78'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla galibiyet sayısını 18'e yükselten Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Paris Basketbol deplasmanına gidecek.
10. yenilgisini yaşayan Barcelona ise Baskonia ile karşılaşacak.
BARCELONA: 78 - FENERBAHÇE: 82
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez
Fenerbahçe: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, De Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston
1. Periyot: 14-29
Devre: 41-53
3. Periyot: 56-73
5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe)