Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığını açıkladı

- Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
- En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu ve bu anlaşma kapsamında Al Ittihad, Fenerbahçe'ye bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.
- Faslı futbolcu, Fenerbahçe'de 78 maçta 38 gol kaydetti.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı.
28 yaşındaki Faslı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'a imza attı.
Yapılan anlaşmayla Al Ittihad, Fenerbahçe'ye En-Nesyri için bonservis bedeli ve N'Golo Kante'yi verecek.
78 MAÇTA 38 GOL ATTI
Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı forveti 2024 yılında Sevilla'dan kadrosuna katmıştı.
İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.