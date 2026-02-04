Abone ol: Google News

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 00:17
  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
  • En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu ve bu anlaşma kapsamında Al Ittihad, Fenerbahçe'ye bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.
  • Faslı futbolcu, Fenerbahçe'de 78 maçta 38 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı.

28 yaşındaki Faslı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'a imza attı.

Yapılan anlaşmayla Al Ittihad, Fenerbahçe'ye En-Nesyri için bonservis bedeli ve N'Golo Kante'yi verecek.

78 MAÇTA 38 GOL ATTI

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı forveti 2024 yılında Sevilla'dan kadrosuna katmıştı. 

İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.

