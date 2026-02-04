N'Golo Kante, Fenerbahçe'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Lacivertliler, öğlen saatlerinden yaptığı açıklamada Kante-Nesyri takas transferinin Al Ittihad cephesinin evrakları zamanında yetiştirememesi nedeniyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

KANTE SONUNDA FENERBAHÇE'DE!

Ancak bugün Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak için ısrar etmesi ve antrenmana çıkmaması üzerine görüşmeler yeniden başladı.

Bu kez belgelerin TMS sistemine yüklenmesinin ardından iki transfer de gerçekleşmiş oldu.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

NESYRI + 15 MİLYON EURO...

Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'ye veda ederken, Fenerbahçe de Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-Lacivertliler'in bildirisinde Faslı golcünün Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisine yer verildi.

Al-Ittihad'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan En-Nesyri, öğle saatlerinde özel uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.

İMZAYA GELECEK

Fenerbahçe söz konusu anlaşmayla birlikte Kante'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibinden 15 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirmiş ve transfere dair tüm işlemleri tamamlamıştı.

Kante'nin bugün Fenerbahçe'ye resmen imza atmak için İstanbul’a geleceği öğrenildi.

AKŞAM SAATLERİNDE GELİYOR

Öte yandan N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş programı netleşti.

Fenerbahçe, yeni transferi N'Golo Kante'nin 21.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.