Fenerbahçe, Dyshawn Pierre ile vedalaştı

Fenerbahçe'de 2020’den bu yana kadroda yer alan 31 yaşındaki Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Her şey için teşekkürler Dyshawn Pierre! 2020-21 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan sporcumuz Dyshawn Pierre ile yollarımız ayrılmıştır. Dyshawn Pierre’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz.

6 KUPA KAZANDI

Dyshawn Pierre, sarı-lacivertli formayla 1 Euroleague, 3 Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.